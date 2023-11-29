Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 'Bilim Kurulu' kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyet ve çalışma alanları için 16 üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyenin katılımı ile oluşturulan Bilim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz' dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet ve çalışma alanları için oluşturulan Bilim Kurulu'nun ilk toplantısına Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Göktaş, Bakanlık olarak politikalarında, bilimsel çalışmaları her zaman en önemli rehber olarak gördüklerini ifade ederek, 'Bu anlayış, sosyal politikalarımızın etkinliğini artıran bir yaklaşımdır. Çünkü biliyoruz ki, veri temelli sosyal politikalar, toplumun ihtiyaçlarını daha doğru tanımamızı ve gidermemizi sağlar. Bilimsel çalışmalar, sosyal politika geliştirme anlamında önemli bir kriter. Geliştirdiğimiz politikaların çıktılarını bilimsel çalışmalara zemin olacak şekilde doküman haline getiriyor, yayınlıyoruz. Böylelikle elde edilen çıktılar, kurumsal hafızamızda yer ediniyor. Hem mevcut uygulamalarımızın etkinliğini artırıyor, hem de gelecekteki politikalarımız için sağlam bir zemin oluşturuyoruz' diye konuştu.Kurulun temel amacının çeşitli disiplinlerden gelen tecrübeleri bir araya getirip, toplumun ihtiyaçlarına yönelik politikaları şekillendirmek olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, 'Halihazırda Bakanlık olarak, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız aynı zamanda bilimsel araştırmalara veri kaynağı oluyor. Lisans ve lisansüstü düzeydeki saha uygulamaları ve staj faaliyetlerine destek veriyoruz. 2019-2023 yılları arasında Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda, 562 bilimsel araştırma gerçekleştirilmesine izin verdik. Bu sayede çalıştığımız alanlarda bilimsel bilginin üretilmesine güçlü bir zemin sağlıyoruz' diye konuştu.Bakan Göktaş, Bilim Kurulu'nun sağladığı platformların, üniversitelerle olan diyaloglarını daha da ileriye taşıma konusunda kritik bir köprü görevi üstleneceğini söyleyerek, 'Bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulumuzun, politika geliştirme süreçlerimizin temel taşlarından biri olacağını ümit ediyorum. Bilim Kurulumuz, ülkemizin farklı bölgelerindeki 16 farklı üniversiteden 10 rektör ve 20 akademisyen olmak üzere alanında uzman kişilerden oluşuyor. Bu kurul ile bakanlığımızın çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, kurulun çalışma alanlarının 'Aile ve Toplum Hizmetleri', 'Engelli ve Yaşlı Hizmetleri', 'Çocuk Hizmetleri' ve 'Kadının Güçlendirilmesi' olmak üzere 4 temel başlıktan oluştuğunu belirterek, 'Kurulumuzun çalışma esasları içerisinde komisyonlarımız ve çalışma gruplarımız belirlenecek. Bu komisyonlarımız; ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve projelerinin geliştirilmesi, akademik ve saha çalışmalarına yönelik iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve güçlenmesi, Bakanlığın hizmet alanlarındaki güncel ve yenilikçi modellerin değerlendirilmesi, mevcut durum analizi ve risklerin saptanması, bilimsel çözüm önerilerinin sunulması, toplumsal farkındalık çalışmalarına yer verilmesi başlıklarında çalışacaklar' dedi.