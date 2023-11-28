THY Teknik AŞ, SWISS Hava Yollarının uçaklarının bakımını yapacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ilk uçağın bakımı bu ay başlayacak. Diğer 7 uçak ise gelecek aylarda THY Teknik AŞ'nin İstanbul'daki tesislerinde bakıma alınacak.THY Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yasin Birinci, SWISS Hava Yollarının uçak bakım hizmetlerini kendilerine emanet etmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.Yüksek kaliteli ve güvenilir bakım-onarım hizmetleri ile müşterilerin beklentilerini karşılamalarının kendilerini yeni müşteriler için güvenilir bir iş ortağı kıldığını vurgulayan Birinci, bu anlaşmanın iki şirket arasında uzun vadeli bir ortaklığa zemin hazırlayacağına inandığını aktardı.SWISS Teknik Filo Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Claus Bauer, bakım-onarım şirketleriyle olan stratejik iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Türk Hava Yollarının A330 filosuna hizmet sunan Türk HavaYolları Teknik AŞ'nin bu uçak tipi konusunda tecrübeli ve rekabetçi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Amacımız, uzun vadeli bir iş birliği için her iki tarafa da değer sağlayan güvenilir bir ortaklığı teşvik etmek." ifadelerini kullandı.