Terim ailesinin Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı: İyi ki yolumuz kesişmiş

İstanbul Levent'te özel bir bankada şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, futbol dünyasından ünlü isimleri 'yüksek kar vaadiyle' kandırdı.Fatih Terim'e yakın olduğu ve hatta bir dönem de finansal danışmanlığını yaptığı aktarılan Erzan; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan gibi çok sayıda ünlü isimden para topladı.Ancak Erzan'ın kurduğu dolandırıcılık sisteminin çökmesiyle gerçekler ortaya çıktı.Bankayla yaptığı görüşmede Fatih Terim'in olayla bir alakası olmadığını söyleyen Erzan, daha sonra mahkemedeki ifadesinde ilk ödemeyi Terim'den aldığını belirtti.Erzan ayrıca Fatih Terim ile yakın bir ilişkisi olduğunu da vurguladı.Skandal olayın yankıları sürerken bu kez de Terim cephesinden bir açıklama geldi.Terim, 'Bu fonla alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok.” ifadelerini kullandı.Kendisinin de mağdur edildiğini öne süren Terim, daha sonra bir açıklama daha yaptı.Terim, tarihin en büyük hukuk savaşını açmak için harekete geçtiğini vurguladı.Terim, 'Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar' dedi.Bu sözlerin ardından Terim'in avukatlığını yapmış ve bir süre de Erzan ile birliktelik yaşamış olan Candaş Gürol'un mahkemeye verdiği ifade kamuoyuna yansıdı.Buna göre Gürol'un Erzan ile Terim aracılığıyla tanıştığı aktarılırken, Terim ailesi dolandırıcı bankacının Bozcaada'daki evinde ağırlandı.Daha sonra ise Erzan ve Gürol'un Bodrum'da misafir edildiği bilgisi de paylaşıldı.Gürol mahkemeye verdiği konuyla ilgili ifadede, 'Seçil beni birkaç kez Bozcaada'daki evine davet etti. Onunla birlikte olduğum süre zarfında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile Bozcaada'daki evine gelmişlerdi. Hatta Fatih Terim bizi Bodrum'daki evine davet etti. Oraya da gittik. Seçil ile Fatih Terim'in samimi, baba-kız ilişkisi vardı. Fatih Hoca, Seçil'e çok güveniyordu.' ifadelerini kullandı.Bu sözlerin ardından gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir not paylaştı.Paylaşılan görüntüde Fatih ve Fulya Terim çiftinin Seçil Erzan'a ve o dönem birlikte olduğu Terim'in eski avukatı olan Candaş Gürol'a duygusal bir teşekkür notu yazdıkları görüldü.Saymaz, Seçil Erzan'ın geçen yaz Bozcaada'daki evine Fatih-Fulya Terim çiftini yemekte ağırladığını belirtti.“Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler... Fulya – Fatih”