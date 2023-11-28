Muş’ta yetiştirildi! 90 milyon lira kazandıracak: Türkiye'nin dört bir yanından almak için geliyorlar

Muş Ovası'nda 5 bin 194 dekarda ekimi yapılan lahananın hasadı devam ediyor.Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasada başlıyor.Başta doğu illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere de satışı yapılan lahana kış aylarında sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. Lahanadan yapılan Muş Çorti Aşı ve Çorti Turşusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştı.Bağlar Mahallesi'ndeki lahana tarlalarını gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, lahana yetiştiriciliğinin Muş'un tarımsal faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Çiftçilerle sohbet eden Gün, lahana hasadından kent ekonomisine yaklaşık 90 milyon 365 bin lira katkı beklediklerini belirterek, “Muş ilimize ekosistemine uygun olan ürünlerimizden biri de beyaz lahanadır. Yıllardan beridir üreticilerimizin ürettiği lahanalar Muş'ta ve çevre illerden rağbet görüyor. Katma değeri yüksek olan bir üründür. Muş ilimizin simgesi olan ürünlerden olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. İlimiz 4 coğrafi işaret almış, bunların 2 tanesi ise beyaz lahanadan yapılan Çorti Aşı ve Çorti Turşusudur. 2022 yılında 2 bin 850 dekarlık alanda lahana yetiştiriciliği yapılırken bu alanda 9 bin 965 ton civarında ürün elde edilmişti. Bu çerçevede 2023 yılında 5 bin 194 dekarlık bir alanda 18 bin 73 ton ürün bekliyoruz. Bu ürün hasadından ilimize yaklaşık 90 milyon 365 bin TL'lik bir girdi olacağı öngörülmektedir” dedi.Sabahın ilk ışıkları ile tarlaya gelerek hasada başlayan Adnan Sönmez ise hasada devam ettiklerini ifade ederek, “İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10'uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 60 TL, kilosunu ise 6 TL'den satışa sunuyoruz. Bingöl, Elâzığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz” şeklinde konuştu.