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Kuzey Kore yerel seçimlerinde 67 yıldan beri ilk kez hayır oyu verildi

Kuzey Kore yerel seçimlerinde 1956'dan beri ilk kez "hayır" oyu kullanıldı. Seçimlerde toplam 27 bin 858 işçi, köylü, aydın ve memur; il, şehir ve ilçelerin yerel meclisleri için milletvekilli olarak seçildi. Seçime katılım oranı yüzde ise 99,63 olarak açıklandı.

Ekleme: 28.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Kore yerel seçimlerinde 67 yıldan beri ilk kez hayır oyu verildiYonhap'ın, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi.

Seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu ifade edilen haberde, belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdiği belirtildi.

İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı.

Ülkedeki yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildiği kaydedildi.

İsmini vermek istemeyen Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, 'Bu hareket, Kuzey Kore'nin seçimlerde insanların görüşlerini belirtmesine izin verdiklerini göstermek için yapılmış gibi duruyor ancak bu, insanların oy hakkı olduğunu garanti etmiyor.' ifadesini kullandı.
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