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Kamu görevlilerine yapılan fazla ödemenin tahsilatının esasları belli oldu

Kamu görevlilerine fazla ve yersiz gibi nedenlerle yapılan ödemelere ilişkin takip ve tahsis işlemlerine özgü esaslar düzenlendi.

Ekleme: 28.11.2023 - 13:55 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Kamu görevlilerine yapılan fazla ödemenin tahsilatının esasları belli olduBazen kamu çalışanlarına fazla ödeme yapıldığı durumlarla karşılaşılıyor. Bu durumlarda uygulanacak yöntem belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması), Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak.

Harcama birimi, alacağın takip ve tahsili için fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespite ilişkin belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tespite ilişkin belgeleri bu konuda yetkili birime gönderecek.

Fazla ödeme faizi ile birlikte geri alınacak

Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Maaşlar peşin ödendiği için ayrılanların çalışmadığı güne ait maaşı geri istenecek

Aylıklarını tam olarak alıp ay başından sonra görevinden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak.

Aylıksız izin süresi için SGK borçlandırılması yapılmayacak

Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) iade talebinde de bulunulmayacak.

GSS primi tahsilatı kamu görevlisinden

Memuriyeti sona erenlerin SGK'ya ödenmiş bulunan genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı borç kaydedilerek, bu tutarlar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Gecikme faizi yıllık yüzde 12 üzerinden hesaplanacak

Kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacak. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek.

Fazla ve yersiz aylık ödemesinin tahsili

Harcama birimince, tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemesinin takip ve tahsil işlemleri için takibe yetkili birime bildirim yapılıncaya kadar söz konusu alacak, kamu görevlilerince rızaen ödenebilecek. Rızaen ödenmemesi halinde, harcama birimince gönderilen belgelere istinaden takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılacak, ilgili adına borç kaydedilmek üzere 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine bildirilecek.

Kamu idarelerince yurt dışına gönderilenler

Öte yandan, kamu idarelerince yurt dışına gönderilenler için yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin düzenlenmesini içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle 3 ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenlerden alınacak söz konusu senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

TCMB kuru üzerinden TL ödeme

Buna göre, yükümlülüklerini ihlal edenler, kendilerine yapılan harcamaları döviz cinsinden borcun tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle ve 'Türk Lirası' cinsinden ödeyecekler.

Taksit imkanı

Tebliğ kapsamındaki alacaklar, hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.
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