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İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Akşam saatlerinde Ankara istikametine doğru ilerleyen hafif ticari araç, belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını fark eden sürücü kenara çekerek araçtan indi.

Ekleme: 28.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim olduİstanbul'un trafiğinde hareketli anlar yaşandı.

Kadıköy ilçesinde Ankara istikametine doğru ilerleyen bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Ekip sevk edildi

Sürücü, aracı emniyet şeride çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

O anlar kameraya yansıdı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hafif ticari aracın yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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