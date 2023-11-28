İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! 'Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya!' sözleriyle isyan etmişti

Türkiye, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok eski ve faal futbolcuyu dolandırmasını konuşuyor. Yaşanan bu olayla ilgili her an son dakika gelişmeyi gelmeye devam ediyor. İspanyol MARCA Gazetesi de Arda Turan - Seçil Erzan olayıyla ilgili haberi manşetine taşırken, eski yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...Türkiye'nin konuştuğu ve aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin olayla ilgili çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor.Seçil Erzan'ın fonuna 13 milyon 900 bin dolar ile en büyük parayı kaptıran Arda Turan, İspanya basınında da manşetlere taşındı.Bilindiği üzere; Arda Turan, fona yatırdığı paranın 7 milyon 500 bin dolarını geri alamamıştı. Arda Turan'ın Seçil Erzan ile olan WhatsApp mesajlaşmaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.Mesajlarda parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söyleyen Arda, 'Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım.Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum' ifadelerini kullandığı görülmüştü.Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak 'Canım kardeşim lütfen rahat uyu' cevabını verdiği ortaya çıkmıştı.Arda Turan ayrıca 'Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' denilerek kandırıldığını söylemiş ve 'Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti' ifadelerini kullanmıştı.Genç teknik adam, Seçil Erzan'la yaptığı telefon konuşmasında ise 'Ya Seçilcim bizim hayatımız bitmiş senin hatırlamıyorum bu kadar basit mi?Ya Seçilcim ya sen arsamı sattırdın bana ya. Seçil Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya...' diyerek isyan etmişti.İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, bu yaşananları manşetine şöyle taşıdı: Milyonlarca Euro'luk dolandırıcılığın kurbanı Arda Turan'ın tüm emeği bir anda yok oldu.Arda Turan'ın Atletico Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerde forma giydiği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:Barcelona, Atletico Madrid ve Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, güçlü bir servete sahip oldu. Ancak bu servet yok olmuş olabilir. Ayrıca Fernando Muslera, Emre Çolak, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcular da mağdur oldu. Bu isimlerle birlikte 18 kişi daha para kaybetti.'