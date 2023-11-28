FETÖ’nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1'i mahrem imam, 1'i görevde, 8'i daha önce ihraç edilmiş, emekli edilmiş, 6'sı ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 16 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Ankara'da çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.