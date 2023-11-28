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Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki: Vicdanı olsaydı bizi görmezden gelmezdi

8 yıl önce dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Burada mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. HDP; kızımı kaçırdı, onlardan istiyorum" dedi.

Ekleme: 28.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır annelerinden HDP'ye tepki: Vicdanı olsaydı bizi görmezden gelmezdi
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor.

Diyarbakır, Muş, Van ve Hakkari'de bir araya gelen anne ve babalar, terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan evlatlarına sesleniyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylemde bugün bin 548'inci gün...

'HDP tarafında kandırılarak dağa kaçırıldı'

Oğlu Mehmet'in 14 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sadiye Tokay, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Oğlunun 8'inci sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını söyleyen Tokay, “Benim oğlum 14 yaşında 8'inci sınıf öğrencisiydi. 2011 yılında HDP tarafında kandırılarak dağa kaçırıldı. 5 yıldır bu çadırın altında evlat mücadelemize devam ediyoruz. HDP'de vicdan olsaydı, burada 5 yıldır gözyaşı döküyoruz ama maalesef onlar bizi görmezden geliyor. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç gel.” dedi.

'Burada mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim'

Kızı Aysun'un 8 yıl önce HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren anne Aydan Arslan ise evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

5 yıldır kızının yolunu gözlediğini belirten Arslan, “5 yıldır burada evladımın yolunu gözlüyorum. 8 yıldır kızımı benden aldılar. Burada mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. HDP; kızımı kaçırdı, onlardan istiyorum.' ifadelerinde bulundu.

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