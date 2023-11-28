Beylikdüzü'nde üç katlı iş yerinde yangın: İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.