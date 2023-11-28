Beylikdüzü'nde üç katlı iş yerinde yangın: İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
Beylikdüzü Yakuplu’da 3 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.