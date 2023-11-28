Bakan Koca: Gazze'de Sahra Hastanelerimizin kurulacağı noktayı kararlaştıracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu. Ayrıca Gazze'deki Türk Sahra Hastanelerinin kurulacağı noktalar için planlama yaptıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi ve Sahra Hastanelerinin kurulacağı bölgeyi kararlaştırmak için için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz.