Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:'Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir.Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.'