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Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız" dedi.

Ekleme: 28.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Göktaş duyurdu! Selden etkilenenlere 8 milyon TL kaynak aktarıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere yaklaşık 8 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

'Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.

Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5.000 TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,

Batman'da 1.188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL
Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500.000 TL
Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık.

İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 Milyon 995 Bin TL'dir.

Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.'
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