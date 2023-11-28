Ankara'da FETÖ operasyonu! 16 kişi için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 16 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiğini belirtti.
Başsavcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiğini belirtti.