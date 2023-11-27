Zehir tacirlerine geçit yok! 44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermiyor. Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar sonucunda İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Ekiplerince yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Gümrük Muhafaza Ekipleri İstanbul Havalimanında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere toplam 20 kg kokain; Ceylanpınar Gümrük Kapısında, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, 'Uyuşturucuyla mücadelede kararlı duruşundan taviz vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum' dedi.