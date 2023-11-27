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Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

2024’ün yeni trafik cezaları belli oldu. 2024 trafik cezaları tablosu ortaya çıktı. Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi cezası tek tek hesaplandı. Peki kurallara uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek? Trafik cezaları ne kadar oldu? Radar cezası, kırmızı ışık, hız ihlali cezası ne kadar, kaç para oldu? İşte radar, kırmızı ışık, makas atma, ehliyetsiz araç kullanma, hız sınırını aşma ve emniyet şeridi cezası...

Ekleme: 27.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı
2024'ün trafik cezaları belli oldu. Radara yakalanan kırmızı ışıkta geçen ehliyetsiz araba kullanan herkes yandı.

Yeni yılda trafik cezaları yüzde 56,46 arttı. En düşük ceza 586 lira oldu, en yüksek ceza ise 33 bin 240 liraya yükseldi.

Peki, 2024'te trafik cezaları ne kadar olacak? 2024 Trafik Cezası tutarları ne kadar? İşte radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi cezası...

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Yeni trafik cezaları 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Yeni cezalar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. O tarihe kadar son tarifeden trafik cezaları uygulanacak. Yeni yıl ile beraber yeni ceza tarifesi işlemeye başlayacak. İşte 2024 trafik cezası ücretleri.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak.

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Hız sınırını aşmanın cezası

Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak.

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Alkollü araç kullanmanın cezası

Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek.

Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL

Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL

Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması: 1.507 TL

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 1.507 TL

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL

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