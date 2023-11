Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

İşgalci İsrail'in Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze soykırımında 4 günlük insani ara verilmişti. Hamas'la varılan esir takası çerçevesinde insani ara kararı çıkmış olsa dahi İsrail, anlaşmayı hiçe sayarak Filistin halkına saldırmaya devam etti. İsrail askerleri, serbest bıraktığı Filistinlilerin ailelerinin evlerini dahi bastı.Serbest kalan Filistinliler, İsrail devletinin kendilerine uyguladıkları işkencelerden bahsederken Hamas üyelerinin serbest bıraktığı esirlerle olan anları dünya gündemine oturdu. Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinlerin takas noktasında Hamas üyeleriyle vedalaşması, onlara sallayarak gülümsemesi, Hamas üyelerinin de yaşlılara çocuk ve gençlere şefkatle yaklaşması dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti.Gazze katliamının başladığı günden bu yana Hamas tarafından salınan tün İsrailli rehinelerle ilgili benzer anlar yaşandı. Soykırımın ilk haftalarında serbest bırakılan 85 yaşındaki İsrailli kadın Yochaved Lifshitz, Hamas üyelerinin kendilerine çok iyi davrandığını, her ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek Hamas üyeleriyle el sıkışarak ayrılmıştı.Dünyanın konuştuğu bu olay, Hamas'ın her rehine takasında yeniden yaşandı. Hamas üyelerinin İsrailli esirlere gösterdiği özen her defasında kameralara yansırken esirlerin Hamas'la samimi vedalaşmaları, esirlerin insani şartlar altında tutulduğunu kanıtlar nitelikteydi.Dünya, esir takası sırasında yaşanan anları konuşurken, İsrail'in katliam sponsoru META, yeni skandallarla gündeme geldi. Katliamın ilk günlerinden bu yana Facebook ve Instagram'da İsrail yanlısı içeriklere izin verirken Filistin bayrağının paylaşılmasını dahi 'terör propagandası' olarak değerlendiren META, bu kez de Hamas'a sansür getirdi.Kassam Tugayları'nın anlaşma kapsamında esirleri serbest bırakırken kaydedilen görüntülerini yasaklayan META, Facebook ve Instagram'da paylaşılan görüntüleri sildi.Yaşlı bir esir kadının Kızılhaç'a ait araca kucağında taşıyan Hamas üyelerinin yanı sıra serbest bırakılan bir anne kızın Hamas üyelerine el sallayarak veda ettiği anları 'terör propagandası' olarak niteleyen Facebook ve Instagram'ın sansür kararına tepki yağdı.Filistinlilere yönelik şiddet çağrısı yapan bir dizi İsrail reklamının tamamın onaylayan, Filistin savunucusu aktivist için suikast çağrısı yapan İsrail paylaşımlarına izin veren Facebook'un bu yeni sansürü, 'META katliamın sponsorluğunu üstlendi' eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı.Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen 'insani arayı' uzatmaya çalıştıklarını açıkladı. Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara 'insani ara' verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.Hamas, 'insani ara'nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.