Şanlıurfa’da 'şok' uygulama: 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçti

Şanlıurfa’da polis ekipleri kent merkezi genelinde 39 farklı noktada "şok" trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 10 bin 97 şahıs ve 2 bin 44 araç ve sürücü kontrol edilirken, 38 sürücüye idari işlem yapıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirerek huzur şehri algısını güçlendirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla il merkezi ve ilçelerinde 39 farkı noktada 403 personelin katılımlarıyla 'şok' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.403 polisle gerçekleştirilen şok uygulamalarda; 10 bin 97 şahıs 2 bin 44 adet araç ve 313 adet motosiklet sorgulanırken 38 araca 321 bin 460 idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 Şüpheli şahıstan toplam; 3.7 gram esrar, 1,63 gram sentetik Kannabinoid 1.5 gram eroin, 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan kasten öldürmek, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 12 zanlı,gözaltına alınırken 6 adet ruhsatsız, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet çalıntı motosiklet yakalandı.