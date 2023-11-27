Rehine takasında son gün: Ateşkes uzatılacak mı?

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında sona geldi.Cuma günü TSİ 08.00'de başlayan anlaşma son esirlerin de takas edilmesiyle bitecek.Hem İsrail hem Hamas anlaşmasının uzatılabileceğine dair sinyaller verdi.08.30 İsrail bugün serbest bırakılacak rehinelerin listesini aldıİsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv, 4'üncü esir takasında Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin listesini aldı. Pazar günü Hamas 14 İsrailli ve 3 Taylandlı rehineyi, İsrail de 39 Filistinli tutukluyu serbest bırakmıştı.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.Sosyal medyada yayınlanan ve Sanad haber ajansı tarafından doğrulanan çok sayıda video, geçici ateşkes devam ederken bile, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla gece baskınları düzenlediğini gösteriyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sitesinde yayınlanan mesajında, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ve esirlerinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasında oynadığı rolden dolayı Kahire'ye teşekkür etti.ABD Başkanı Biden, yönetiminin dört günlük ateşkesi uzatmak için çalıştığını söyledi. Biden'ın yorumları, hem İsrail hem de Hamas'ın Pazartesi günü sona erecek ateşkesin uzatılmasına açık olduklarını ifade etmeleri üzerine geldi.Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara 'insani ara' verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu 'ateşkesin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' belirtti. Netanyahu'nun 'Hamas'ın yok edilmesi' hedefini vurguladığı aktarıldı.