Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

NASA, 2007 FT3 diye adlandırılan ve keşfedildikten bir gün sonra ortadan kaybolan göktaşı için endişe verici bir açıklamada bulundu. 2,6 milyar ton TNT gücünde patlamaya neden olacağı öngörülen 'kayıp asteroit' için 'Önümüzdeki yıl Dünya'ya çarpma ihtimali var' denildi.

Bilim adamları 2007'de ilk kez tespit edildikten sonra teleskopların görüş açısından çıkan 'kayıp asteroit'in Dünya'ya dönüş yolunu bulduğunu tahmin ediyor.NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), bu göktaşının yörüngesini belirlemek için çalışıyordu. Son bulgular, bu asteroidin seneye gezegene çarpabileceğini ortaya çıkardı.Kayıp göktaşının Ekim 2024'te Dünya'ya çarpma ihtimali 11,5 milyonda bir, Mart 2024'te Dünya'ya çarpma olasılığı da 10 milyonda bir diye belirlendi.Bu son derece küçük bir ihtimal olsa da göktaşının gezegene çarpması halinde 2,6 milyar ton TNT gücünde patlama meydana getirmesi öngörülüyor.Böyle bir enerji gezegeni yok etmeye yetecek kadar büyük değil. Öte yandan çarptığı bölgede büyük hasara yol açması ve Dünya'nın her tarafına şok dalgaları göndermesi mümkün.Uzay ajansları bugüne dek Dünya'ya yakın 30 binden fazla göktaşını belgeledi. Bu nesneler halihazırda gözlemlenmeye devam ediyor. Ancak NASA ve diğer kurumlar, Güneş'in parıltısı içinde saklanan ve henüz keşfedilememiş büyük asteroit ve kuyrukluyıldızların varlığından emin.NASA araştırmacıları, bahsi geçen kayıp asteroide ne olduğundan henüz emin değil. Dünyamıza çarpma ihtimaline karşı tetikte kalacaklarını ve işaretleri aramaya devam edeceklerini söyledi.