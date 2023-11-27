Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş indirim beklentileri doğurdu. Brent petrol, petrol üreticilerinin toplantısı öncesinde cuma günkü 82 dolar seviyesinden sert gerileyerek 79 dolar seviyesine kadar indi.Emtiadaki düşüş sonrası benzin ve motorinde indirim beklentileri doğurdu.Bu hafta benzin ve motorin fiyatları bir indirimin gelmesi bekleniyor...Son olarak motorine geçtiğimiz haftalarda 1,14 TL zam gelmişti.27 Kasım 2023 akaryakıt fiyatlarıİSTANBULBenzin: 34,10 TLMotorin: 37,12 TLLPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL