‘Laz kızı’ gözaltına alındı! TikTok’ta göğüs dekoltesi vererek yayın açmıştı!

TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek tepki çeken kadın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki G.D. isimli kadın, sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcen içerikli canlı yayın yaparak para kazanmıştı.Genç kadının birkaç dakikada yüz bin liradan fazla para kazandığına dair iddialar ortaya atıldı.İstanbul polisi ise gelen şikayetler üzerine düğmeye bastı. Bu canlı yayını yapan şahsın G.D. (35) isimli kadın olduğu anlaşıldı.Gözaltına alınan genç kadın emniyette ifade verdi.Şahıs buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.