İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası parti içi kriz ve kumpaslardan kurtulamayan İYİ Parti, gün yüzüne çıkan skandallarına bir yenisini daha ekledi. Parti bir yandan yolsuzluk iddiaları ile çalkanıyor, bir yandan ise istifa furyasının sonu gelmiyor. İttifak anlaşmazlığı sebebiyle birçok ilçe teşkilatı yok olmanın eşiğine gelirken, son olarak şubat ayında yaşandığı iddia edilen "tecavüz skandalı" gündeme oturdu. Avrasya Araştırma eski başkanı Kemal Özkiraz, kayıt dışı para ve taciz iddialarıyla sarsılan İYİ Parti'ye yönelik çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Özkiraz, seçim öncesi Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti'nin oy oranının yüksek gösterildiği ısmarlama anketler yapması için kendilerine para teklif ettiklerini öne sürdü..

Krizlerin sonu gelmeyen İYİ Parti'de gözler Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır, önceki akşam zehir zemberek açıklamalar yaptı.İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile igili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Akşener'in parti içinde büyük rolü olduğunu söyleyen Dikbayır, '7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış.' dedi.Bir yandan istifa dalgası ile boğuşan, bir yandan da yolsuzluk iddiaları ile çalkalanan İYİ Parti'de son olarak 'tecavüz skandalı' patlak verdi.İddiaya göre, İYİ Parti'den istifa etmiş bir milletvekilinin oğlu ile yeğeni, şubat ayında 2 kıza tecavüz etti. Partide görev yapan ve olaydan haberi olan 10 personelin ise işten çıkarıldığı öne sürüldü.Avrasya Araştırma eski başkanı Kemal Özkiraz, kayıt dışı para ve taciz iddialarıyla sarsılan İYİ Parti'ye yönelik çok konuşulacak bir iddiada bulundu.Özkiraz, seçim öncesi Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti'nin oy oranının yüksek gösterildiği ısmarlama anketler yapması için kendilerine para teklif ettiklerini öne sürdü.