Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca

Katil İsrail, Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımı sürdürüyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.Batı ülkeleri ise yaşanan bu insanlık suçuna gözlerini kapadı. ABD gibi bazı ülkeler ise açık açık İsrail'in bu insan kıyımına destek veriyor.Öte yandan dünyanın farklı noktalarından İsrail'e yönelik tepkiler de devam ediyor. İsrail'e yönelik eleştirilerini ve tepkisini sık sık dile getiren ünlü model Gigi Hadid yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Filistin asıllı manken Gigi Hadid, İsrail'in Filistinlileri terörist olarak gördüğünü söyledi. Yaptığı paylaşımda Hadid 'İsrail, her Filistinli'yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist', hükümetinin hareketlerine karşı çıkan her İsrailli'yi 'kendine düşman' olarak görüyor, hatta Yahudiliğini kınıyor.' dedi.Hadid ayrıca İsrail'in tavrını 'Şeytanca' bulduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: Yani, İsrail dışında herkes yalan mı söylüyor veya yanlış mı yapıyor? Çok şeytanca ya da rahatsız edici bir şey olmasaydı komik bulurdum.