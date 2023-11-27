  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca

Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Gigi Hadid, İsrail'e yönelik tepkilerini sürdürüyor. Ünlü isim sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "İsrail, her Filistinli’yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist'" görüyor" dedi ve İsrail'in bu tavrını "Çok şeytanca" bulduğunu ifade etti.

Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Ekleme: 27.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Katil İsrail, Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımı sürdürüyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

Batı ülkeleri ise yaşanan bu insanlık suçuna gözlerini kapadı. ABD gibi bazı ülkeler ise açık açık İsrail'in bu insan kıyımına destek veriyor.

Öte yandan dünyanın farklı noktalarından İsrail'e yönelik tepkiler de devam ediyor. İsrail'e yönelik eleştirilerini ve tepkisini sık sık dile getiren ünlü model Gigi Hadid yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca

Filistin asıllı manken Gigi Hadid, İsrail'in Filistinlileri terörist olarak gördüğünü söyledi. Yaptığı paylaşımda Hadid 'İsrail, her Filistinli'yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist', hükümetinin hareketlerine karşı çıkan her İsrailli'yi 'kendine düşman' olarak görüyor, hatta Yahudiliğini kınıyor.' dedi.

Hadid ayrıca İsrail'in tavrını 'Şeytanca' bulduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti: Yani, İsrail dışında herkes yalan mı söylüyor veya yanlış mı yapıyor? Çok şeytanca ya da rahatsız edici bir şey olmasaydı komik bulurdum.

Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır KAAN ilk uçuş için son montajda
İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...
Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
Rehine takasında son gün: Ateşkes uzatılacak mı?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü
Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Zehir tacirlerine geçit yok! 44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı
Dünya Gazze için sokakta! Başkentlerde 'Özgür Filistin' sloganları yankılanıyor
CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 'ihalede usulsüzlük' iddiası: Bakan Yerlikaya talimatı verdi
Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor