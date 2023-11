Dünya Gazze için sokakta! Başkentlerde 'Özgür Filistin' sloganları yankılanıyor

İsrail'in işgalci siyonist rejiminin Gazze'deki vahşi katliamlarına yönelik dünyanın dört bir yanındaki gösteriler tam 50 gündür sürüyor. Dünyanın farklı kıtalarında onlarca ülkede ve yüzlerce kentte kalabalıklar, İsrail'in Gazze'deki çocuk ve kadınlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik vahşi katliamlarını kınadı. 'Özgür Filistin!', 'Çocuk katliamına son verin!' ve 'Kalıcı atreşkes' pankartları taşıyıp slogan atan kalabalıklar, Batılı liderlere seslenerek insanlığın vicdanını kanatan bu barbar soykırımı durdurmaya çağırdı. Kitleler, İsrail'in soykırımına mali, askeri ve siyasi destek veren Batılı liderleri de 'soykırımın suç ortakları' diye kınadı.Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşüne katılanlar, İsrail'in saldırılarında Filistin'de öldürülenlere dikkati çekti. İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek vermek için toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine yürüdü. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler de cinsiyete dayalı şiddeti kınama ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına maruz kalan ve zarar gören Filistinli kadınlara destek amacıyla protesto yürüyüşü düzenledi.Kanada'nın başkenti Ottawa'daki Parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar 'kalıcı ateşkes' talebinde bulundu. Kanada'da yapılan en geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisinde eylemciler Filistin'in bağımsızlığı için sloganlar attı. İtalya'nın Milano kentinde ve çevresinde yaşayan Filistin toplumu ile Filistin davasına destek veren İtalyanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından tepkilerini göstermek üzere üst üste 7. haftada da bir araya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da da on binlerce kişi Filistin'i desteklemek için bütün yasaklamalara rağmen yine sokaklara çıktı.Polonyalılar ise havanın eski 4 derece olmasına aldırış etmeden Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkent Varşova'daki kalabalıklar Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenledikleri gösteri ile Filistin'e destek verdi. Polonyalılar, sık sık Lehçe, İngilizce ve Arapça 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak', 'Özgür Filistin', 'Bir kurbana daha hayır', 'İsrail Apartheid'ine Hayır' sloganları attı. 'Filistin direnişçileri ile dayanışıyoruz', 'Soykırımı durdur' yazılı dövizlerin de taşındığı Filistin'e destek gösterisi, 2 saatin ardından olaysız şekilde sona erdi. Göstericiler Polonya'yı İsrail ile her türlü işbirliğini askıya almaya çağırdı. ABD'nin New York şehrinde ise Filistin'e destek gösterisi düzenleyerek İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik katliamlarını protesto eden vatandaşlar, New York Halk Kütüphanesi'nin ön cephesine 'Özgür Filistin' yazdı.İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlandığı Gazze'ye yönelik saldırılarına tam destek veren ve ülke içinde Filistin yanlılarının seslerini bastıran Almanya'nın bu tutumunda, Holokost nedeniyle duyduğu suçluluk duygusu ve tarihi sorumluluğun etkili olduğu belirtiliyor. Almanya, gelecek yıl dünya genelinde Holokost'tan kurtulanlara toplam 1,4 milyar dolardan fazla ödeme yapacak.Her ek yıl için kişi başına yapılacak ödeme 2024'te yaklaşık 1370 dolar, 2025'te 1425 dolar, 2026'da 1480 dolar ve 2027'de 1534 dolar olarak belirlendi. Almanya'nın Holokost mağdurları için 1952'den itibaren yaptığı ödemelerin toplamı 90 milyar dolar düzeyinde bulunuyor, bu rakamın yeni ödemeler nedeniyle artması bekleniyor. Almanya'nın Holokost nedeniyle duyduğu 'tarihi sorumluluğu' çerçevesinde İsrail'e borcunu ödemek için daha neler yapması gerektiği bilinmiyor.Hamas, İspanya'nın Barselona Belediyesi'nin, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya alma kararını 'cesur bir duruş' olarak nitelendirdi. Hamas, dünyadaki tüm şehir ve belediye meclislerine 'Barselona Belediyesi'nin Nazi-Siyonist işgalinin çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik katliamlarını reddeden bu tutumunu izlemeleri' çağrısında bulundu.