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Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'

Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili, "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Ekleme: 27.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Bakan Mehmet Şimşek, yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullanan Bakan Mehmet Şimşek, 'Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek' dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ GÜÇLENECEK

Merkez Bankası, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak, cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak, yatırımcılara uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisi erişimi sağlayacak yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurdu.

Bu programla teknolojik ve stratejik yatırımlara yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilecek.

'CARİ AÇIĞI KALICI OLARAK AZALTACAĞIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programa ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacaklarına vurgu yaparak, cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Önemli bir program.

Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.

Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.

Ülkemiz için hayırlı olsun.'

Önemli bir program.

Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.

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Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
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