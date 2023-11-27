Artvin'de şiddetli fırtına: Yük gemisi karaya oturdu
Artvin'in Hopa ilçesinde fırtınanın sürüklediği yük gemisi karaya oturdu. 12 müretteabatın bulunduğu gemi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Doğu Karadeniz'in sahil kentlerinde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.
Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait ‘FR Pearl' adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.
Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturan gemide 12 müretteabat bulunuyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Etkili fırtınada oluşan dev dalgalar nedeniyle Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait ‘FR Pearl' adlı kuru yük gemisi, kıyıya sürüklendi.
Karaya oturan gemideki mürettebatın tahliyesi için AFAD, Sahil Güvenlik, AKUT, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.
Karadeniz Sahil Yolu kenarında kayalıklara oturan gemide 12 müretteabat bulunuyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.