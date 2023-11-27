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6 ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi: Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KAHRAMANLAR-30 operasyonları kapsamında 6 ilde 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

Ekleme: 27.11.2023 - 09:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
6 ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi: Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruzİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KAHRAMANLAR-30 operasyonları kapsamında 6 ilde 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini bildirdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-30' operasyonlarında;
6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR BAŞLARINA YIKIYORUZ, YIKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ!
Şırnak, Siirt, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muş ve Tunceli'de J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar-30 operasyonlarında;

1 adet Keskin Nişancı Tüfeği,
 4 adet AK-47 piyade tüfeği,
 1 adet G-3 piyade tüfeği,
 1 adet PKM Makinalı Tüfek,
 16 adet el bombası
 6 adet Bomba Atar ve mühimmatı,
 8 adet anti-tank ve anti-personel mühimmatı,
 155 mm.'lik OBÜS Top Mühimmatı,
 31 adet Mayın/EYP ile patlayıcı madde,
 120 kg amonyum nitrat (EYP yapımında kullanılan)

3.795 adet mühimmat, (7,62 mm, 5.56 mm, 12,7 çap ve ebatlarındaki ağır silah mühimmatları)
 3 adet dürbün,
 6 adet telsiz,

362 adet pil,
30 adet tüp ve
Çok sayıda mutfak, gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.


Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!
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