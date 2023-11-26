  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şiddetli fırtına koca şehri esir aldı: Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da deniz taştı uçan çatı otomobillerin üstüne düştü

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane ve Pendik'te binaların çatısı uçtu. Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde metrelerce yükselen dalgalar oluştu.

Ekleme: 26.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Şiddetli fırtına koca şehri esir aldı: Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da deniz taştı uçan çatı otomobillerin üstüne düştüMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

Kent genelinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu.

Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu.

Şiddetli fırtına koca şehri esir aldı: Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da deniz taştı uçan çatı otomobillerin üstüne düştü

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı.

Şiddetli fırtına koca şehri esir aldı: Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da deniz taştı uçan çatı otomobillerin üstüne düştü

Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Şiddetli fırtına koca şehri esir aldı: Meteoroloji uyarmıştı İstanbul'da deniz taştı uçan çatı otomobillerin üstüne düştü

Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu.

Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

İstanbul'da bir süre etkili olan fırtına ve yağış, sabah saatlerine doğru etkisini yitirdi.
Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 'ihalede usulsüzlük' iddiası: Bakan Yerlikaya talimatı verdi
Meclis'e geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı
İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı
Bakan Özhaseki: 6 ay içinde 100 bin civarında köy evimizi bitireceğiz
Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı: 'İsrail'e desteği sona erdirin' çağrısı
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!
Başkan Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşuyor
Katil Netanyahu'ya oğlu üzerinden sert sözler: Babası etnik temizlik oğlu tatil yapıyor
Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet, bir insanlık suçudur
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Batı’da Filistin’e destek verenlere zulüm! BM'den baskı itirafı
İçme suyunda kalite artıyor
Başkan Erdoğan'dan emeklilere yeni müjde: Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

Ankara'da 5 komşusunu öldüren zanlının ifadesi: Uyuyamıyordum

Ankara'da 5 komşusunu öldüren zanlının ifadesi: Uyuyamıyordum

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Çipli 5 bin mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…