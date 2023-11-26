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İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu. İzmir'de yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.

İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı
Ekleme: 26.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 26.11.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu.

Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü.

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı.

Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı.

İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı

Lüks araçlar sular altında kaldı

Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi'nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı. Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan Karşıyaka ilçesinin yanı sıra Alsancak ve Kordon'da da deniz taştı.

Bir çok iş yeri ve evi su basarken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi de sular altında kaldı.

Sokakta mahsur kalan vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zabıtanın kamyonetinin kasasına binen vatandaşlar, tehlikeli olmayan noktalara taşındı.

Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

İşte bölgeden görüntüler...

İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı

İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı

İzmir'de deniz taştı sokaklar göle döndü: Mahsur kalan vatandaşlar zodyak botlarla kurtarıldı
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