İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce,Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olarak sıralandı.SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER İSE; Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak olarak sıralandı.Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) birçok il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya; "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları.Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."AFAD'dan yapılan uyarıda ise verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.Meteoroloji ve AFAD'ın ardından bir açıklama da AKOM'dan geldi. AKOM verilerine göre; İstanbul'da sıcaklıklar salı gününe kadar kış değerlerinde devam edecek.Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.İBB AKOM verilerine göre; yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıkların gün içinde 6°C seviyesinde civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Fırtına ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 Aralık'a kadar (bugün ve yarın hariç) mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.