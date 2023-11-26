İsrail ve Hamas arasındaki esir takasında kriz aşıldı! 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı

Katil İsrail güçleri Gazze'deki soykırımlarının ardından Hamas ile 4 günlük insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında taraflar arasında karşılıklı esir takası yapıldı. Dünya gözünü Gazze'ye çevirmişken esir takası ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 'İsrail esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uymadığı' için esir takasının ertelendiğini duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mutabakatın uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı belirtilerek, 'Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak' ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından 13 İsrailli ve 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler...05.39: İsrail polisi, serbest bırakılması öncesi Filistinli kadının Doğu Kudüs'teki evini bastı03.21: İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinli serbest bırakıldı.02.12: Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi.İsrail ile Hamas arasında 2'nci esir takası yapıldı | Video02.01: İzzeddin el-Kassam Tugayları, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edilen yabancı uyruklu sayısının 4 olduğu bildirdi.01. 24: Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı23.58: Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 13 İsrailli esir ve 7 yabancı uyruklu kişinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildiğini açıkladı.21.58: Katar Dışişleri Bakanlığı: Mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece, 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak20.02: Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in insani ara anlaşması şartlarına uymadığını belirterek, 2'inci esir grubunun serbest bırakılmasının ertelendiğini açıkladı.Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada 'İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik' ifadeleri kullanılmıştı. Bu gelişmenin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını duyurdu.Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, 'Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak.' ifadesini kullandı.Ensari, mutabakat kapsamı dışında 7 yabancı uyruklunun da serbest bırakılacağını kaydetti.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in, mutabakatın öngördüğü tüm şartlara uyacağını arabuluculara iletmesinin ardından Mısır ile Katar'ın mutabakatın yürürlükte kalması için gün boyu yürüttüğü çabalara olumlu yanıt verildiği belirtildi.İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim'de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.