Fırtına İstanbul'u vurdu: Şehir Hatları'nda birçok sefer iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir hatlarında birçok sefer iptal edildi. Peki, hangi vapur seferleri iptal oldu? İşte iptal edilen seferler.
Meteoroloji ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarıların ardından fırtına ve kuvvetli sağanak İstanbul'da da etkisini gösterdi. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Uzun Boğaz Turu, Üsküdar-Eyüp
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerde gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" denildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğraması, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Uzun Boğaz Turu, Üsküdar-Eyüp
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerde gecikmeler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" denildi.