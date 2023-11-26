Emine Erdoğan, Gazze'de ölen bebeklerden bahsetti: Meçhul çocuklar şehri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için ve Gazzeli masumlar için konuşmaya devam ediyor.Hem sosyal medya paylaşımlarında hem de katıldığı programlarda Gazze'yi unutmayan Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde lider eşlerini İstanbul'da topladı.20 Kasım'da gerçekleşen toplantıda önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisine konuştu.Buradaki konuşmasında kullandığı ifadeler ise yeniden gündem oldu ve video sosyal medyada dolaşıma girdi.Emine Erdoğan, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:Her şey aklıma gelirdi de bir gün savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan meçhul asker kavramını çocuklar için kullanacağımızı düşünemezdim. Şifa Hastanesinde çalışan bir doktorun, 'en zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna 'meçhul bebek x' yazmak' olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor.Gazze bugün artık meçhul çocuklar şehri. Bir anne, bir kadın, bir insan olarak böyle kirli bir mirası hesabı görülmeden sonraki nesillere devretmeyi reddediyorum.