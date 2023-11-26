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Deniz Kuvvetleri dalgıçları Ereğli'de bugüne kadar 3 gemicinin cansız bedenine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki dalgıçlarca batan 'Kafkametler' gemisinde yapılan aramalarda, bugüne kadar 3 denizcinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı.

Ekleme: 26.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Deniz Kuvvetleri dalgıçları Ereğli'de bugüne kadar 3 gemicinin cansız bedenine ulaştı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da batan 'Kafkametler' gemisi ve çevresindeki arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katıldığı belirtildi.

Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı TCG Ağ-5 gemisi mürettebatı ile Sualtı Arama Kurtarma Grup Komutanlığı'nda görevli birinci sınıf dalgıçların çalışmalarda yer aldığı belirtilerek, '23-25 Kasım 2023 tarihleri arasında dalış yapılarak ve Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı kullanılarak yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde bugüne kadar 3 gemicinin cansız bedenine ulaşıldı' denildi.
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