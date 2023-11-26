AK Parti'de teyamül yoklaması: Ağrı'da Medeni Kahraman ön plana çıkıyor

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde.Adayların belirlenmesinde önemli süreçlerden biri olarak kabul edilen temayül yoklaması, bugün gerçekleştiriliyor.Partinin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, 81 ilde bugün gerçekleştiriliyor. Dijital ortamda yapılan oylamada, 160 bin AK Parti üyesinin oy kullanması bekleniyor.Bir önceki dönem AK Partili belediye başkanı Savcı Sayan'ın idaresinde olan Doğu Anadolu bölgesinin önemli illerinden Ağrı'da da teyamül yoklamaları sürüyor.Özellikle ailesi ve iş insanı kimliği ve kanaat önderliği vasfı ile Azad Medeni Kahraman, Ağrı'da öne çıkan isimlerden biri oldu. Kahraman'ın ismi teyamül yoklamalarında ön planda çıktı. Ağrılı vatandaşlar da Medeni Kahraman'a yoğun teveccüh göstererek; yaptığımız birçok röportajda Kahraman'ı Mahalli İdariler Seçimleri'nde görmek istediklerini belirtti.Ağrı'da teyamül yoklamalarında toplam 21 aday adayı mevcut. Bu adaylardan ön plana çıkan isimler ise; Medeni Kahraman, Fatma Salman, Bahattin Saydam, Ufuk Balkıs oldu.