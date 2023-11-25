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Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler

İsrail'in Gazze katliamında 4 gün sürecek insani ara başladı. Katliamın acı yüzü ortaya çıkarken saldırıların ilk gününden bu yana dünyaya İsrail'in işlediği suçlar konusunda ders veren Yahudi profesör Norman Finkelstein, İsrail yanlısı İngiliz sunucu Piers Morgan'ya verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler
Ekleme: 25.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşması çerçevesinde 4 gün boyunca toplam 50 İsrailli esir ile 150 Filistinlinin serbest kalacağı anlaşmada ikinci güne girilirken bugün serbest bırakılması planlanan esirlerin listesinin teslim alındığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamının acı tablosu, ateşkes ile birlikte gün yüzüne çıktı.

15 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail güçleri, kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen soykırıma kaldıkları yerden devam edeceklerini açık açık duyurdu. İsrail katliamının sonuçları uluslararası toplumda her geçen gün daha da görünür hale gelirken katliamın ilk gününden bu yana yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Yahudi profesör Norman Finkelstein, açıklamalarıyla bir kez daha dünya gündemine damga vurdu.

Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler

İSRAİL DESTEKÇİSİ SUNUCUYA DERS VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Siyonist İsrail'in kirli politikaları hakkında konuşan Finkelstein, İsrail'in yıllardır sistematik şekilde aynı işgal politikasını uyguladığını belirterek 'İsrail, Gazze'de çocukları öldürmeyi 'Çim biçmek' olarak adlandırıyor. Bu ne anlama geliyor, biliyorsunuz.' İfadelerini kullanmıştı

İsrail yanlısı İngiliz sunucu Piers Morgan'ın 'Sansürsüz' isimli programına katılan Yahudi profesör, sert sözleriyle canlı yayında ders verdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikasını uzun süredir eleştiren Finkelstein, İsrail'in soykırıma başlamak için kullandığı Hamas bahanesinin arkasındaki gerçekleri anlattı. Gazze'nin dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren büyük bir hapishane olduğunu söyleyen Finkelstein, Hamas'ın direniş hareketine katılan gençlerin 'tecrit kamplarında' doğduğunu söyledi.

.'O GENÇLER İSRAİL ESARETİ ALTINDA DOĞUP BÜYÜDÜ'

Morgan'ın, 7 Ekim dolayısıyla Hamas'ı kınayıp kınamayacağı sorusunu yönelttiği Finkelstein, çarpıcı ifadeler kullandı. Bana neden onları kınamadığımı sordun. Çünkü bu gençler tecrit kamplarında doğdular. Bir toplama kampında doğdular. Yirmi yıl boyunca toplama kampında yaşadılar. Geçmişleri yoktu, şimdiki zamanları yoktu, gelecekleri yoktu, işleri yoktu. İnsani yardım kuruluşlarına göre bunların yarısı ciddi gıda güvensizliğinden muzdaripti.' İfadelerini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki topraklarda doğan çocuklara, İsrail yüzünden hiçbir gelecek şansının verilmediğini hatırlatan Yahudi profesör, dünyanın yıllardır bu zulme sessiz kaldığının bir kez daha altını çizdi. Finkelstein ayrıca, eylemlerin, İsrail'in 'çim biçme' olarak adlandırdığı askeri operasyonların tekrarlayan travmasının bir sonucu olduğuna inandığını söyledi.

Yahudi profesör İsrail yanlısı sunucuyu yerin dibine soktu! Canlı yayında çarpıcı sözler

'Çimleri biçmenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Gazze'de büyük bir katliam anlamına geliyor. 2008-2009'da, 2012'de, 2014'te Gazze halkına yönelik büyük katliamlar yaşatıldı.' Sözleriyle İngiliz sunucuyu susturdu.

İsrail hapishanelerinde 7 binden fazla Filistinli mahkum var. Mahkumlardan 6 bini, güvenlik gerekçesiyle tutuklandı. Bu insanların pek çoğu hâlâ yargılanmayı bekliyor. Ayrıca İsrail, dünyada çocukları hapishanede tutan tek ülke.


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