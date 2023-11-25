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Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Kahramanmaraş'taki Menzelet Barajı'nda kuraklık nedeniyle sular çekildi. Ortaya çıkan manzara şoke etti: En son 40 yıl önce görmüştük…

Ekleme: 25.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…
Kahramanmaraş'ta 40 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları dron ve aktüel görüntülerle kaydedildi. Esrarengiz görüntülerin ortaya çıktığı bölge Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi yol güzergahı üzerinden de seyredilebiliyor.

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Geçmişte önemli konuma sahip bölgede tarihi kaleler ve Ali Kayası manzaralı Menzelet Barajı yer alıyor.

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, eskiden bölgenin Şadalak köyü diye geçtiğini belirterek, "1987 yılında barajların yapılmasıyla bölge halkı çeşitli yerlere gönderildi. Yine de birkaç ev mevcut.

Görüldüğü gibi bölgemizde su kısıtlı. Her yıl bu dönemde yağışların azlığı nedeniyle Menzelet Barajı'nın su seviyesi düştü. Haliyle suların çekilmesiyle beraber eski evlerin yerleri gün yüzüne çıktı.

Sular çekilince ortaya çıktı! En son 40 yıl önce görülmüştü…

Aslında geçmişte önemli bir noktaydı burası ve Kayseri yolu bu güzergahtan geçiyordu. Eski evler, tarihi kaleler ve Ali Kayası da mevcut" ifadelerini kullandı.


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