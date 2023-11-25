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Muğla'da evlat vahşeti: Genç çocuk annesini boğazından bıçaklayarak katletti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Ekleme: 25.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da evlat vahşeti: Genç çocuk annesini boğazından bıçaklayarak katlettiOlay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47), eve girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı.

Muğla'da evlat vahşeti: Genç çocuk annesini boğazından bıçaklayarak katletti

ANNESİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'da evlat vahşeti: Genç çocuk annesini boğazından bıçaklayarak katletti

KÜÇÜK KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.

Bezmez'in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.

Muğla'da evlat vahşeti: Genç çocuk annesini boğazından bıçaklayarak katletti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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