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MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ekleme: 25.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldüBakanlıktan yapılan açıklamada, 'Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.' ifadesi kullanıldı.


MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
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