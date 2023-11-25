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Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 'tam fırtına' uyarısı yaptı. AFAD ise defalarca kez tedbir çağrısı yaptı. Beklenen fırtına öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı! Muğla Dalaman'da çıkan hortum, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu maddi hasara yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle sefer iptalleri de yaşandı... İşte detaylar!

Ekleme: 25.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için 'tam fırtına' uyarısı yaptı. AFAD ise defalarca kez tedbir çağrısı yaptı.

İşte beklenen o fırtına, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Muğla'da sabahın saatlerinde ilçe merkezinde başlayan hortum, devlet hastanesinin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı.

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!

Hortum sonucu birçok ev ve iş yerinin camları patladı, güneş enerjileri parçalandı, çatıları uçtu ve ağaçlar gövdelerinden ayrıldı. Hortum, Dalaman Anaokulunda da büyük hasara yol açtı.

Anaokulunun demir korkuluklarının yanı sıra, camlarında ve çatısında hasar oluştu. Bahçesinde bulunan çocuk parkının üzerine saç trapez ve demir bloklar çöktü. Hortum üzerinde kaymakamlık, belediye ve itfaiye ekipleri ilçe genelinde hasar tespit çalışmasına başladı. Hortumda can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!

'ZARARIMIZ 500 BİN TL'

Hasar gören bina sahiplerinden Mustafa Çaktuğ, 'Çatıda kiremitler gitti, çatı uçtu, güneş enerjileri tamamen hasar gördü' dedi. Suat Bulut ise, 'Hortum geldi, binayı aldı gitti. Çatıyı komple aşağıya attı, indirdi. Hasarımız yaklaşık 500 bin lira' ifadesini kullandı.

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!

CAN KAYBI YOK

Hortumda can kaybının olmadığını belirten Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise 'Bugün Dalaman'da hortum olayı yaşadık. Afet Allah'tan gelen bir şey. Can kaybımız yok, maddi hasar var. Şu an Dalaman Anaokulu bahçesindeyiz, hasarı görüyorsunuz. AFAD yetkilileri uyardı ancak bu tür bir olumsuzluk yaşadık. Olayı tamamen maddi hasarlı olarak atlattık. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarına başladılar. Tüm halkımıza geçmiş olsun' açıklamasını yaptı.

Hortumun geniş bir bölgede etkili olduğunu belirten Karakuş, 'Kaymakamlık lojmanlarından Söğütlüyurt tarafına geldi, o mahallelerde zarar var. Dış mahallelerde herhangi bir hasar bilgisi gelmedi' diye konuştu.

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle:

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Beşiktaş-Adalar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Çengelköy-Kabataş

-Üsküdar-Aşiyan

-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!

İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30

Yalova-Yenikapı - 15:45

Yenikapı-Yalova - 15:45

Yenikapı-Yalova - 17:45

Yalova-Yenikapı - 17:45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15

Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00

Yalova-Yenikapı - 19:45

Yenikapı-Yalova - 19:45

GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOTLARINA FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.



















Meteoroloji uyarmıştı! Fırtına o illerde etkisini artırdı! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi!
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