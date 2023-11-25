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İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

İstanbul Üsküdar'da M.A.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. 4 metre yükseklikten uçarak bahçeye indi! İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.D.'nin sözleri ise şaşkına çevirdi: Yine ölmedik!

Ekleme: 25.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…
Olay, dün saat 14.30 sıralarında İstanbul Üsküdar'daki Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi. Sürücü M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye indi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar meydana geldi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, 'Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok' dedi.

Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

Sürücü M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye indi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar meydana geldi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, 'Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var.

İstanbul’da şoke eden olay: 4 metreden uçtu sözlerini duyan şoke oldu: Yine ölmedik…

Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok' dedi.
Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.
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