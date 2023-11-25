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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yarın beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Bakan Yerlikaya, 81 ilde İl AFAD Merkezlerinin, ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) grupları ile teyakkuz haline geçirildiğini bildirdi. AFAD, ise 44 il için turuncu 20 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldığını kaydederek, söz konusu şehirleri sıraladı.

Ekleme: 25.11.2023 - 20:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde 'turuncu', 20 ilde 'sarı' uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

'81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum.'

AFAD ise yaptığı uyarıda şunları kaydetti:

26 Kasım Pazar günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.

TURUNCU VE SARI KODLU İLLER SIRALANDI!

(Turuncu Kod) Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

(Sarı Kod) Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir.

Uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımıza, valiliklere, kaymakamlıklara ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.
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