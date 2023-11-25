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Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ekleme: 25.11.2023 - 21:21 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçtiMilli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 13. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabaka ev sahibi takım Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray iki golü de ilk yarının sonlarında buldu

Maçın gol perdesini 37. dakikada Mauro Icardi açtı. Arjantinli oyuncunun golünde asisti yapan Mertens, 45. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti

Hakem Ali Şansalan sakatlandı

Karşılaşmanın 55 dakikasında hakem Ali Şansalan, adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Şansalan'ın yerine karşılaşmanın kalan süresini 4. hakem Yiğit Arslan yönetti.

Sarı-kırmızılılar, 4 golle güldü

59. dakikada Mertens bir kez daha sahneye çıktı. Belçikalı oyuncunun golünde asist ise Icardi'den geldi. 70. dakikada Zaha, farkı 4'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Alanyaspor 10 puanda kaldı

Bu sonuçla Okan Buruk'un öğrencileri puanını 34 yaptı. Akdeniz ekibi ise 10 puanda kaldı.

Galatasaray hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırladıktan sonra hafta sonu Pendikspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Konyaspor'u misafir edecek.

Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti

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