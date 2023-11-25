Galatasaray, Alanyaspor'u farklı geçti

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Ligin 13. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.Müsabaka ev sahibi takım Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Maçın gol perdesini 37. dakikada Mauro Icardi açtı. Arjantinli oyuncunun golünde asisti yapan Mertens, 45. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.Karşılaşmanın 55 dakikasında hakem Ali Şansalan, adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Şansalan'ın yerine karşılaşmanın kalan süresini 4. hakem Yiğit Arslan yönetti.59. dakikada Mertens bir kez daha sahneye çıktı. Belçikalı oyuncunun golünde asist ise Icardi'den geldi. 70. dakikada Zaha, farkı 4'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 4-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Okan Buruk'un öğrencileri puanını 34 yaptı. Akdeniz ekibi ise 10 puanda kaldı.Galatasaray hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırladıktan sonra hafta sonu Pendikspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Konyaspor'u misafir edecek.