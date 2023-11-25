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Edip Zeydan ekranlara geri dönüyor

1800’lü yılların Rus-Osmanlı savaşını konu alan dev bütçeli Türk-Rus yapımı çekilecek dizide Edip Zeydan başrol olarak kamera karşısına geçecek.

Ekleme: 25.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Edip Zeydan ekranlara geri dönüyor
Ekranların sevilen yüzü Ankaralı oyuncu Edip Zeydan, ekranlara geri dönüyor. Rusya’nın dev bütçeli yeni dizisi için anlaşan ünlü oyuncu yakında Rusya’da çekimlere başlayacak.
Türk-Rus ortak yapımı çekilecek dizide Edip Zeydan, 1800’lü yıllarda üst düzey rütbede yer alan Engin adlı Osmanlı subayını canlandıracak.
Engin Subay karakteri, 4-5 dil bilen Osmanlı İmparatorluğu’nun en üst rütbesinde yer alan bir Osmanlı Subayı. Dizinin bir bölümü Türkiye’de bir diğer bölümü ise Rusya’da çekileceği öğrenildi

EDİP ZEYDAN KİMDİR?
Edip Zeydan, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve dizide Dumrul Alp karakterini canlandırdı.

Edip Zeydan ekranlara geri dönüyor

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