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Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO ve Gökçeada-Bozcaada seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu. Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi. Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri de kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi. İşte detaylar...

Ekleme: 25.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO ve Gökçeada-Bozcaada seferleri iptal edildiMeteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından deniz ulaşımında peş peşe iptaller geldi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ DE İPTAL
Olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO ve Gökçeada-Bozcaada seferleri iptal edildi

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir' denildi.


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