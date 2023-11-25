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Baba ile anne kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 9 gün önce oğlunun kandırılarak terör örgütü PKK’ya katıldığını iddia eden Ayhan ve Hatice Aksoy çifti, gözyaşları içinde evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırıldığını öğrenen baba ile oğlu HDP önündeki evlat nöbetine katılarak, eyleme destek vermişti.

Ekleme: 25.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Baba ile anne kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbetine katıldı
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor. Bin 545 gündür süren HDP önündeki evlat mücadelesine 3 gün önce katılan Ayhan ve Hatice Aksoy çifti, Ergani ilçesinden gelerek 9 gün önce kaybolan çocuğu Erhan için nöbetini sürdürüyor.
Ergani ilçesi Elmalı mezrasında ikamet eden baba Ayhan Aksoy, oğlu Erhan'ın dedesini aradığında "Ben Suriye'deyim" demesiyle PKK'lılar tarafından kaçırıldığını öğrendi.

9 gündür Erhan'ın herhangi bir izine rastlamadıklarını belirten Aksoy, "Ergani ilçesi Elmalı mezrasından HDP önündeki evlat nöbetine geldim. Oğlum 16 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldı. Oğlumla birlikte hayvancılık işiyle uğraşıyorduk. Kasım ayının 15'inde sabah kalktığımızda çocuğumuzun evde olmadığını fark ettik. İlçeye gittim arkadaşlarına söyledim oğlumun nerede olduğunu ama hiçbir yerde bulamadım. Daha sonra dedesi oğluma telefon açtı kendisi Suriye'de olduğunu söyledi. Oğlum PKK'nın yanında olduğunu söyledi. 9 gündür oğlumu hiçbir izine ulaşamadık. Çocuğumuzdan tek isteğimiz bize haber vermesidir. Evladım ölü mü, sağ mı? Bilmiyoruz" dedi.

Baba ile anne kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbetine katıldı

"OĞLUMUN TERÖR ÖRGÜTÜYLE BİR BAĞLANTISINA HİÇ RASTLAMADIK"
Evladının telefon üzerinden kandırıldığını düşünen Aksoy, "Oğlumun daha önce terör örgütüyle bir bağlantısına hiç rastlamadık. Evladım okulu terk ettikten sonra sadece hayvan işiyle uğraşıyordu. Her sabah hayvanları otlatıp eve gelirdi. Ne olduysa telefonla oldu. Oğlumun gelmesini istiyorum. Oğlumu kandırdılar. Oğlum gel, devletimize teslim ol" diye konuştu.




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