Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı: 'İsrail'e desteği sona erdirin' çağrısı

Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi. Öte yandan; Almanya'nın başkenti Berlin'de de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kentin simge mekanlarından Hyde Park önünde toplanan vatandaşlar, çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı ateşkese dönmesi talebiyle parlamento binasına yürüdü.



Birçok sivil toplum örgütünün çağrısına uyan vatandaşlar, 14 Ekim'den bu yana her cumartesi düzenlenen bölgesel ve ulusal eylemlerin 7'ncisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.



Göstericiler, İngiltere hükümeti ve siyasetçilerinden, İsrail'e desteğini sona erdirmesini ve dünyada yapılan ateşkes çağrılarına katılmasını da istiyor.



Ülkede 14 Ekim'den beri düzenlenen yürüyüşler için "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki gösterilmiş, Braverman, kabine değişikliği kapsamında 13 Kasım'da görevinden alınmıştı.



Braverman, Filistin bayrağı sallamanın ve Filistin'e destek sloganlarının "duruma göre" teröre destek sayılabileceğini de söylemişti.



Ülkede ayrıca İngiltere Parlamentosu ile Galler ve İskoçya Bölgesel parlamentolarında ateşkes çağrısı yapan önergeler oylanmıştı.



İngiltere Parlamentosu önergeyi reddederken, İskoç ve Galler Bölgesel parlamentoları kabul etmişti.