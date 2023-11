Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı: 'İsrail'e desteği sona erdirin' çağrısı

Avrupa'da on binler Filistin için ayaklandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi. Öte yandan; Almanya'nın başkenti Berlin'de de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.