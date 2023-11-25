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Ateşkes vahşeti gün yüzüne çıkardı: Gazze artık yok! Enkaz yığınlarında çürüyen cesetler…

İsrail ve Hamas arasında varılan 4 günlük insani ara başladı. Akşam saatlerinde Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail ise işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 39 Filistinliyi serbest bırakırken ateşkesle beraber Gazze halkı evlerini kontrol etmek için bölgeye döndü. Karşılaştıkları manzara ise İsrail vahşetinin gerçeklerini gözler önüne serdi.

Ekleme: 25.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Ateşkes vahşeti gün yüzüne çıkardı: Gazze artık yok! Enkaz yığınlarında çürüyen cesetler…
İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze soykırımında önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail ve Hamas arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında 4 günlük insani ara başladı. Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

'GAZZE ŞEHİTLERİNİN KANI SAYESİNDE BURADAYIZ'

4 günlük ara süresince yapılacak esir takası boyunca serbest kalacak esirlerin her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluştuğu öğrenildi. İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli kadınlar, 'serbest bırakılmalarının Gazze'deki şehitlerin kanıyla olduğunu' vurguladı.

İnsani aranın başlamasıyla Gazze halkı, İsrail saldırılarından geriye kalanları görmek için evlerine dönmek istedi. Saldırıların başlamasıyla güneye göç eden Filistinliler, dün kuzeye geçmek isteyince İsrail askerlerinin engeli ile karşılaştı. Filistinlilere açılan ateşte çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkes vahşeti gün yüzüne çıkardı: Gazze artık yok! Enkaz yığınlarında çürüyen cesetler…

GAZZE ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ

Evlerinin olduğu bölgeye ulaşabilenler ise korkunç manzaralarla karşılaştı. Gazze sokakları yerle bir olmuşken enkaz yığınları korkunç manzaralar meydana getirdi. Enkaza dönen evlerin altında binlerce Filistinlinin cansız bedeni çıkarılmayı beklerken, sokaklarda da çürümeye yüz tutmuş çok sayıda ceset bulundu.

SOKAKLAR CESET DOLU

İsrail tarafından yıkılan evlerini kontrol etmek için geri dönen Gazzeliler, sokaklarda yanmış yakınlarının cesetlerini toplamaya çalışırken görüldü. Gazze halkı, tanınmaz hale gelen cesetlerden yakınlarını teşhis etmeye çalıştı. Birçok yerleşim yerinde de çürümeye başlayan cesetler yüzünden ağır bir koku olduğu bildirildi.

Ateşkes vahşeti gün yüzüne çıkardı: Gazze artık yok! Enkaz yığınlarında çürüyen cesetler…

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Günlerdir kimsenin giremediği Gazze sokaklarının sivil cesetleriyle dolu görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Karşılaştıkları manzarayla ağır bir yıkım yaşayan Filistinliler gözyaşlarına boğulurken, bazı Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinin enkazları arasında kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı. Evlerin enkazından binlerce Filistinlinin cesedinin de çıkarılmayı beklediği kaydedildi.

Baydar yakınlarındaki El Bahr Caddesi'nde İsrail tarafından katledilen ve yaklaşık bir aydır bekleyen cansız bedenler ise geçici ateşkesin başlaması ile birlikte toplanmaya başlandı.

Ateşkes vahşeti gün yüzüne çıkardı: Gazze artık yok! Enkaz yığınlarında çürüyen cesetler…

YENİ LİSTE ALINDI

Öte yandan katliam ordusunun başındaki isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti. Netanyahu'nun ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mossad ve İsrail ordusunun bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin listeyi incelediği belirtilen açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verildiği aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de bugün serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin isimlerinin İsrail makamlarına ulaştığı ifade edilmişti.

4 günlük aranın ardından İsrail, katliama devam edeceklerini ise açık açık itiraf etti. 15 bine yakın Filistinlinin katledilmesine rağmen saldırılarından vazgeçmeyeceklerini açıklayan işgalci İsrail'e Hamas'tan yanıt geldi.

Ateşkes vahşeti gün yüzüne çıkardı: Gazze artık yok! Enkaz yığınlarında çürüyen cesetler…

'VATANIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ'

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadronun durumunun iyi olduğunu belirtti. Halid Meşal, Hamas'ın kendisini uzun bir savaşa hazırladığını da vurgulayarak 'Kendimizi uzun bir savaşa hazırladık ama uzun süreceğini düşünmüyoruz. İnsani durum canımızı acıtıyor ama yürüyüşten caydırmıyor. Komutanlar da şehit oluyor, şehitler arasında onların yakınları da var.' dedi.

İsrail'in hiçbir hedefine ulaşamadığını savunan Hamas yöneticisi, Filistinlilerin bazılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk etse de çoğunun hala yerlerinde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Meşal, 'İsrail'in tüm planlarının direnişçiler tarafından ayaklar altına alınacağını ve savaştan sonra Gazze'deki yönetimin onların istediği şekilde olmayacağını' vurguladı.

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