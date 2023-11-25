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43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...

İsrail güçleri ile Hamas arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, karşılıklı esir takası gerçekleştirildi. İsrail tarafından 43 yıldır cezaevinde tutulan Filistinli Hanan Bergusi, yaşadığı zulmü anlattı. Esir kadınların özgürlük beklediğini dile getiren Bergusi, "Azap çekiyorlar. Üzerlerinde büyük baskı var. Bize karşı aşağılayıcı her şeyi uyguluyorlar. Ancak biz her şeye rağmen başımızı dik tutuyoruz." dedi.

43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Ekleme: 25.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI KUTLADI

Binlerce Filistinli, serbest bırakılan kadın ve çocuk esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'nde toplandı.

Filistinliler, tekbirler getirerek Hamas ve Filistin direnişini öven sloganlar attı; esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutladı.

İsrail esaretinden özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadınlardan Hanan Bergusi (59), burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik.' ifadelerini kullandı.

'BAŞIMIZIN DİK OLMASINI SAĞLAYAN, DİRENİŞİN VARLIĞIDIR'

Bergusi, 'Özgürlüğümüz direnişçilerin varlığına bağlıdır. Onurumuz onların varlığına bağlıdır. Başımızın dik olmasını sağlayan, direnişin varlığıdır. Direnişçiler olmasaydı tek bir esir serbest bırakılmazdı.' dedi.

Serbest bırakılan Bergusi, konuşmasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarını öven sloganlar atarken, çevresindeki Filistinli kalabalık da ona katıldı.

43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...

'BİZE KARŞI AŞAĞILAYICI HER ŞEYİ UYGULUYORLAR'

Halihazırda İsrail hapishanelerinde olan diğer esir kadınlar hakkında da konuşan Bergusi, sözlerini şöyle tamamladı:

'Esir kadınlar özgürlük bekliyor. Azap çekiyorlar. Üzerlerinde büyük baskı var. Bize karşı aşağılayıcı her şeyi uyguluyorlar. Ancak biz her şeye rağmen başımızı dik tutuyoruz, direniyoruz. Allah'ın izniyle direnişçilerimiz tüm esir kadınları özgürlüğüne kavuşturacak, hapishaneleri boşaltacak.'

43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...

43 YILINI İSRAİL'İN CEZAEVİNDE GEÇİRDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinden Hanan Bergusi, 4 Eylül'de İsrail güçleri tarafından 'idari tutukluluk' kapsamında tutuklanmıştı.

İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Bergusi'nin kardeşi Nail Bergusi ise ömrünün 43 yılını İsrail cezaevinde geçirmişti.

43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...


'SERBEST BIRAKILMAMIZ GAZZE'DEKİ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA OLDU'

İsrail hapishanesinde 8 yıl esir kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadın Merah Bekir, Doğu Kudüs'teki evinin önünde AA muhabirinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bekir, her ne kadar serbest kaldıkları için sevinçli olsalar da 'Gazze'de şehit olan Filistinliler için büyük acı duyduklarını' dile getirdi.

Filistinli genç kadın, 'Serbest bırakılmamız Gazze'deki şehitlerimizin kanıyla oldu. Onlara selam olsun. Direnin diyorum, Allah sizi unutmayacak, sizi destekleyecek.' dedi.

Bekir, özgürlüğüne kavuşan biri olarak bundan sonra ne yapmayı planladığına ilişkin soruyu, 'üniversitedeki eğitimine devam etmek ve hukuk okumak' olarak yanıtladı.

İsrail mahkemesi, Bekir'e 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' gerekçesiyle 8,5 yıl hapis cezası vermişti.

Bekir, 12 Ekim 2015'te Doğu Kudüs'teki okulundan çıktığı sırada, 'bıçaklı saldırı planladığı' iddiasıyla bir İsrail polisi tarafından vurulduktan sonra tutuklanmıştı.

'SOKAKTAN GELDİK, YİNE SOKAKLARA DÖNECEĞİZ'

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinden 24 yaşındaki Ragad el-Fenni ise İsrail'in 29 Ekim 2022'de 'idari tutukluluk' adı altında esir aldığı ve defalarca tutukluluğunu tekrarladığı Filistinli kadınlardan biri.

Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılmasının ardından gördüğü karşılamayı 'muhteşem' olarak nitelendiren Filistinli genç kadın, 'Bizim için sürpriz oldu, bu kadarını beklemiyorduk.' diye konuştu.

Fenni, İsrail'in ihlallerine karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayarak, 'Biz her zaman sokaktaydık, sokaktan geldik, yine sokaklara döneceğiz.' ifadelerini kullandı.

Gazze halkının yaşadığı acının yanında kendi yaşadıklarının 'hiçbir şey' olduğunu söyleyen Fenni, İsrail hapishanelerinde hala esir tutulan diğer tüm kadınların da bir an önce özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...

MESAJIMIZ, HAPİSHANELERDEN KURTULMAK

İsrail güçleri tarafından 2015'te tutuklanan ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramallah'a bağlı Beytillu kasabasından, Revan Ebu Ziyade de 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumlara yönelik baskıların arttığını belirtti.

Geride, parmaklıklar ardında mahkum kadınlar bıraktıklarını kaydeden Ebu Ziyade, 'Mesajımız, İsrail hapishanelerinden kurtulmak ve oraları boşaltmak.' dedi.

150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.






43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
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